【武漢肺炎】前港姐吳忻熹勁窒港府：為什麼差到呢個地步 (15:10)

前港姐吳忻熹（前名吳文忻）身為兩女之母，在社交平台接連因為口罩引起的問題而勁窒香港政府。吳忻熹先借台灣當地便利店輕易鬧港府差，她上載口罩照片並留言：「在台灣，每人每間便利店限買3個，雖然很多便利店都很快便售罄，但問多幾間還是有的！為什麼香港政府可以差到呢個地步？！」

吳忻熹隔多2個幾小時再發長文窒港府政策：「世事就係咁可笑，當日話做個堂堂正正中國人摘掉口罩，而（依）家中國人冇個口罩都唔敢出街 當日話支持立禁蒙面法嘅，而（依）家話要一人一口罩 當日鬧人搞黃色經濟圈嘅一眾廢中廢老 而（依）家要排隊撐黃店 當日被圍堵，俾（畀）人話應該執咗佢嘅理大，而（依）家研發緊可重用口罩嘅係理大嘅人 當日cut港大擴建budget，而（依）家初步研發到疫苗救人嘅係港大嘅人 當日又拉又打又話醫護人員係黑護嘅，而（依）家入酒店捉人話要醫護同行 當日話深圳食海底撈嘅，而（依）家去完中國都唔敢比（畀）人知 當日話停課係圈套嘅，而（依）家中圈套中到落十八層地獄 當日話抗爭行動搞到慘過沙士嘅，而（依）家個天就話比（畀）你聽咩叫真正慘過沙士。 仲有，當日要逼新彊人食豬肉，而（依）家個天就整個非州豬瘟你嘆（歎）吓！」

（即時娛樂）