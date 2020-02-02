3歲兒子普通肺炎初癒 布志綸四圍撲口罩見盡人性醜惡 (18:29)

布志綸（Alan）的3歲兒子布仲霆（肥冬瓜），原來早前患上普通肺炎，剛康復卻遇上武漢肺炎開始在香港蔓延，Alan走遍旺角、太子、佐敦購買口罩、消毒搓手液等用品，其間見盡有藥房將口罩炒高價錢售賣，令他非常憤慨，幸最後獲素未謀面的英國歌迷寄來一箱防疫用品，令他感動落淚。

Alan在Instagram寫下長文，分享了他的所見及感受。他說︰「天災人禍，便顯盡人性醜陋。縱使人性雖然醜惡，但人間始終有情。而我相信，作為我們人類，是需要在極度醜惡、恐懼底下，更加要以互動互愛的方式，去學會做一個更加善良更加好的人。很感謝我一位現居於英國，支持我多年的歌迷，她於現時香港瘋搶口罩及洗手液的時候，也突意快遞我一堆抗疫用品。在開箱的那一刻，我感動得流淚。」

「早前肥冬瓜患了普通肺炎，住了多天醫院才剛好康復，不幸地，前幾天變型疫症開始蔓延到香港，我趕出了旺角太子佐敦買口罩及手液，遊走了多間屈臣氏萬寧藥房，不是無貨便是十多倍的無理炒價，過程中看見非常多市民老伯姓都排隊買抗疫用品，而大多被無理炒價而却（卻）步... 當時藥房有大量存貨，但老實說，那有普通打工仔市民會甘願拿幾百蚊買一盒大陸普通口罩？」

「那一刻我覺得以炒價販賣口罩手液的藥房都是喪盡天良為求圖利埋沒人性的XX商人，這幾天看到口罩越（愈）炒越（愈）貴，政府的所謂政策逾（愈）見逾（愈）廢，香港市民大吵大鬧，看盡人性最醜惡的一面，對住一個廢柴政府，喪盡天良發疫症財的奸商... 香港人，真的很慘。」

「我流淚了，打開箱子看到從英國送來的抗疫用品，是一個我與她素未謀面的歌迷朋友，她雖然身在英國，但卻一直很關注香港每一天發生的事情，而讓我很開心很感動的是，我的歌迷，都是很善良很有愛很有心的人，我覺得自己非常幸運。」

Alan指在天災病疫底下，每個人的生命也是平等，在一個這樣的政府及官員管治底下，香港人唯有自救了！「做一個有良心的人，感染他人一起踏上同路，幫助人，扶起跌低的人，不炒賣抗疫用品，有足夠便讓給其他有需要的人購買， 其實這也是基本，我們現在除了關心好自己家人外，要盡可能幫助有需要的朋友、鄰居、市民、老百姓大眾，無論發生多無稽荒謬的事情，都盡力以大眾衛生抗逆為一切大前提，盡力保持著（着）正面有希望的態度！我相信，在霧霾之中的香港，有一天一定能靠我們自己的香港精神，迅速康復起來！重見光明！祝大家身體健康！保重身體大家都要加油！🙏🏻」

（即時娛樂）