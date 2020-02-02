【專訪】孖朱鑑然演新手爸媽 陳靜當實習機會嗌幸福 (18:13)

陳靜（DaDa）與朱鑑然（朱仔）於新片《Baby復仇記》中飾演一對新手爸媽，DaDa是一位事業女強人，且深得好老公朱仔疼愛，在生活上有絕對的主導權；她笑言拍完戲還未能抽離，經常想照顧和提點朱仔，「拍戲時慣了控制，我都會為他斟茶遞水，原來他在現實中是我哥哥，哈哈哈」。朱仔自言不是一味做受保護動物，開工時跟DaDa互相照顧，「知道她要減肥，不能多吃，試過遞上餅乾給她充飢和打氣」。

DaDa覺得今次是個好機會實習做爸爸媽媽，「現實中沒有爸媽訓練班，我們今次拍戲就好似預演，發現做父母好偉大，不容易，現在仲可以在職業找到興趣，好幸福。（現實中有計劃生小朋友？）隨緣而安，不抗拒隨時結婚生仔，我都30歲，年紀不細了，夠成熟，有責任感去照顧別人，只要有合適對象出現，就會向這方面想；未找到的話，就放多幾年做幕前。現在香港電影空間愈來愈細，有機會就珍惜，我覺得自己好幸運，見到朱仔會想起自己初入行，那種熱誠和對自己的掙扎」。朱仔表明現階段正是事業搏殺期，生小朋友言之尚早。

朱仔和DaDa於戲中關係甜蜜溫馨，不乏牀上親熱戲，他自爆今次獻出熒幕初吻，DaDa聞言哈哈大笑，朱仔更說：「拍攝未感尷尬，我們用專業態度對待這件事。」至於怕否另一半睇到呷醋，兩人同聲表示無此煩惱。

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（即時娛樂）