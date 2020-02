「歌神」許冠傑細仔許懷谷日前在網上宣布再做老竇,太太為他誕下細女Leah,母女二人亦已接回家中。懷谷大仔Tyler榮升哥哥,對妹妹相當細心照顧,笑晒口做暖男抱住。懷谷更將兄妹的BB樣作比較,發現他們真的很似樣,同樣很可愛。

許懷谷留言:「#homesweethome Tyler loves his sister...maybe a little too much. Look at the last pic of the two for comparison! They look so alike! Busy days ahead.」大致意思是懷谷笑大仔Tyler似乎愛妹妹Leah愛得有點過分。

(即時娛樂)