【武漢肺炎】G.E.M.創作新歌向「平凡天使」致敬 鄧佩儀文詠珊被搞喊 (22:31)
文章日期：2020年02月02日
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，確診與死亡個案遞增，令人憂慮。G.E.M.（鄧紫棋）近日就譜寫出旋律動人的歌曲《平凡天使》，向一班平凡天使致敬，歌曲今日上架，截至晚上10時15分，有逾25萬觀看人次。
今日G.E.M.在社交平台分享歌曲，並留言：「六天前在網上看到新聞，一位小伙子到派出所送上500個口罩後匆匆"逃跑"，民警沒追上，遙遠朝他敬禮。不知為何，這一則新聞讓我覺得好感動。不求回報，不為讚頌，他只想在此刻難關裡出一點力，送上自己一份心意。後來我還看到許許多多讓人覺得人間有情的報導（道）：農民騎40公里給醫療隊送菜、武漢夫妻24小時為醫院送餐、醫生父子隔防護玻璃打氣、97年小伙子和朋友自費購買25萬隻一次性醫用口罩匿名捐給武漢、青年買到最後一盒口罩與街坊同分享等等。也許在大環境下，你認為你能做的不多，但是你並不知道你眼中的"微不足道"，其實為這世界帶來了多少溫暖。此刻雖然艱難，可幸有著每一位勇敢抗疫的前線人員和每一位獻出自己微小力量的"後援"！當你祈禱能看見奇蹟，你是否相信，那答案就是你？」不少網民也被G.E.M.的歌聲所感動，其中鄧佩儀、文詠珊附上爆喊的emoji圖案。