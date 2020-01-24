【武漢肺炎】G.E.M.創作新歌向「平凡天使」致敬 鄧佩儀文詠珊被搞喊 (22:31)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，確診與死亡個案遞增，令人憂慮。G.E.M.（鄧紫棋）近日就譜寫出旋律動人的歌曲《平凡天使》，向一班平凡天使致敬，歌曲今日上架，截至晚上10時15分，有逾25萬觀看人次。

今日G.E.M.在社交平台分享歌曲，並留言：「六天前在網上看到新聞，一位小伙子到派出所送上500個口罩後匆匆"逃跑"，民警沒追上，遙遠朝他敬禮。不知為何，這一則新聞讓我覺得好感動。不求回報，不為讚頌，他只想在此刻難關裡出一點力，送上自己一份心意。後來我還看到許許多多讓人覺得人間有情的報導（道）：農民騎40公里給醫療隊送菜、武漢夫妻24小時為醫院送餐、醫生父子隔防護玻璃打氣、97年小伙子和朋友自費購買25萬隻一次性醫用口罩匿名捐給武漢、青年買到最後一盒口罩與街坊同分享等等。也許在大環境下，你認為你能做的不多，但是你並不知道你眼中的"微不足道"，其實為這世界帶來了多少溫暖。此刻雖然艱難，可幸有著每一位勇敢抗疫的前線人員和每一位獻出自己微小力量的"後援"！當你祈禱能看見奇蹟，你是否相信，那答案就是你？」不少網民也被G.E.M.的歌聲所感動，其中鄧佩儀、文詠珊附上爆喊的emoji圖案。

《平凡天使》歌詞

別怕漫長的黑夜

抬頭看看星星 此刻正連成線

也許是一場考驗

看散落的心靈 此刻是否並肩

當你祈禱能看見奇蹟

你是否相信 那答案就是你

你是最平凡 卻最溫暖 的天使

此刻風雨裡 可幸有你 的堅持

你帶淚的笑容 有天會帶來雨後的彩虹

世界因為你 在痛裡有感動

多少次沿路顛簸

多少大雨滂沱 我們都曾渡過

儘管會怕會難過

同舟的你和我 再不必退縮

當你祈禱能看見奇蹟

你是否相信 那答案就是你

你是最平凡 卻最溫暖 的天使

此刻風雨裡 可幸有你 的堅持

你帶淚的笑容 有天會帶來雨後的彩虹

世界因為你 在痛裡有感動

（即時娛樂）