【我是彩虹色】曾華倩唔撐醫護罷工 網民直斥「藍色」 (14:06)

藝人曾華倩昨晚在社交平台分享一段個人感受，「從北京回來，沒必要的事情絕不外出，外出也一定戴口罩和消毒噴霧，保護自己也保護身邊的人。自我隔離已多天，有點開始悶了，我澄清只有北京回來那天，因穿少了衣服，所以有點傷風而已。但我是隔離在自己房間，出客廳也要戴口罩，真上了一大課，希望明天會有更好的疫情消息，天佑中國各省，特別是武漢一帶，希望疫情受控。香港和澳門不要再增加病情。所有中國，香港，澳門，以及世界各地早日控制病情擴散，病者快快痊癒，醫護人員一切平安，尊重你們堅守崗位。我曾華倩向你們所付出的辛勞，和無私的奉獻 要向你們每一位出心出力的前線醫護和醫生們衷心的向你們致敬（不包括要求罷工來，要脅醫院的運作的，所謂前線人員，希望你們好好保護自己，Good Luck for everyone﹗）再次向緊守崗位的前線人員，衷心感謝及致敬！」

結果引來不少網民留言批評，有人嘲她不如入醫院做義工，亦有人撐罷工是逼不得已，結果曾華倩將「不包括要求罷工來，要脅醫院的運作的，所謂前線人員，希望你們好好保護自己，Good Luck for everyone﹗」及評論刪走，減少大家的爭議。

曾華倩之後再出post解釋：「每個人的心是甚（什）麼顏色的？只有自己才真心知道﹗但我可告訴你們，我愛（和平），愛我～愛的家人（和）朋友（和）愛我的人，這才是真愛﹗」可是仍有網民繼續狙撃，留言：「你應該係藍色」，曾華倩即巧妙回覆：「我是彩虹色的」

（即時娛樂）