【武漢肺炎肆虐】莫文蔚3月紅館騷 陳輝陽音樂會宣布延期 (16:50)

武漢肺炎肆虐，全城鬧口罩荒，而疫情亦幾乎癱瘓娛樂圈，不少演唱會陸續宣布取消或延期，繼劉德華宣布取消紅館個唱後，黎明﹑溫拿樂隊和張衛健等，亦先後取消澳門演唱會。莫文蔚（Karen）原定在3月20及21日，假紅館舉行紀念入行25年的世界巡迴演唱會香港站，亦因為疫情蔓延而將個唱延期舉行，據主辦單位表示：「因考慮到現時新冠狀病毒疫情嚴峻，以保障所有演出者、觀眾及人員健康安全，原定3月20-21日『絕色莫文蔚世界巡迴演唱會-巔峰之旅』香港站的演出，決定延期舉行。祝所有人都平安健康！」

另外，著名音樂人陳輝陽原定於2月14及15日，在旺角麥花臣場館舉行「陳輝陽x女聲合唱《人來人往》音樂會」，亦因疫情關係宣布延期舉行，陳輝陽在社交網貼出告示：「再次感謝購買了『 陳輝陽x女聲合唱『聖少三部曲』最終章 《人來人往》門票的每一位觀眾 。

或許你會問為什麼等那麼久才宣佈（布）延期？原因也同時是個好消息！經團隊努力與場館、製作公司商討後，目前已有一些明確的補場日子，等社會情況穩定及時機適當時，將馬上公佈（布）詳情。

在此非常感謝麥花臣場館、製作公司、上上下下的工作人員，以及女聲合唱所有表演者，你們付出的努力、時間、心血是不會被白費的。請大家保重，see you soon!」

（即時娛樂）