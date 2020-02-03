【武漢肺炎肆虐】陳偉霆廣州個唱延期 粉絲話唔想退票 (17:20)

武漢肺炎肆虐，全城鬧口罩荒，疫情重創娛樂圈，不少個唱宣布取消或延期，而內地的戲院在農曆年亦宣布暫停營業。

陳偉霆（William）上月在北京舉行演唱會記者會，原定今年舉行第2個內地巡唱，首站定於3月14日，在廣州舉行，然而疫情蔓延，個唱也要延期演出。陳偉霆經理人霍汶希（Mani），在微博宣布William個唱延期，她貼出公告內容，指出「因新型冠狀病毒肺炎疫情還未解除，為響應政府及相關單位對疫情的管理與要求，保障觀眾的健康與安全，原定於2020年3月14日在廣州寶能觀致文化中心舉行的《陳偉霆"一鼓作氣"巡迴演唱會廣州站》（下稱：本次演出）將延期舉行，作為本次演出主辦方，對此我們深表歉意。」

至於延期舉行的日期，則未有定案，雖然公告表示延期，但同時又列出退票安排，指將會按照票面價值全數退款，不少粉絲留言表示不想退票，甚至表示：「能不能不退票只延期？」

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（即時娛樂）