周慧敏發長文悼念愛貓「周慧豹」 2004年情書延續篇　 (17:49)

周慧敏昨日在社交平台發長文，悼念愛貓「阿豹」離世第9年。「2月2日，我們家每年的一個重要日子。這天，阿豹走了九年，同時，亦是貓兄弟豬皮和BB的九歲生辰。相信大部份fans都知道我有隻心愛的貓貓叫周慧豹，而我唯一的著作就是為他（牠）而寫的。出書已經是2004年的事了，沒有想過一隻貓能讓我有這麼大的動力，去為他（牠）寫下一篇長達四個月的情書。多年來，每逢我發有關貓貓的貼文，都有朋友留言問候阿豹，有心了！其實，他（牠）早於2011年2月2日已經離世，當時他（牠）還未滿11歲，死於手術意外。他（牠）走的那夜剛好是年三十晚，我們家過了一個最傷痛的農曆新年。直到他（牠）走後的第一個主日禮拜，我和先生才願意外出…

阿豹走後，我請求先生為我尋找與阿豹有血緣關係的貓貓，讓我可以活用與阿豹生活學到的東西，好好把愛延續下去。我們早在阿豹生前也嘗試過尋找，但一直都沒有找到。這次我們不斷祈求，交給神帶領。有天，先生歡喜地告訴我找到了一對與阿豹爺爺有血緣關係的雙胞胎，我們深入查一查他們的出生日期，發現竟然是2月2日，正巧是阿豹離世當日。不久，這對貓兄弟豬皮和BB就成為我們貓之家的新成員，與其他年長的貓貓融洽地生活。童年BB的樣子長得很像阿豹，無疑帶給我這位時刻想念過世兒子的貓媽媽一點安慰。童年豬皮長相與阿豹一點也不像，但性情特別好，讓我看到貓的更多不同優點。有天，豬皮突然親暱地向我的小腿咬了一下，這是阿豹生前常對我做的親密行為，這一咬連肢體動作也跟阿豹很像，讓我感到特別溫暖又感動。雖然這樣的行為豬皮只向我做了一次，但已足夠告訴我阿豹彷彿以另一種形式活在他（牠）們當中，不只是一對有血緣關係的貓兄弟，他（牠）更是活在我一家的貓貓當中。他（牠）的離開，教曉我更懂得愛我家裏每一隻貓貓，更珍惜每一隻貓貓對我的愛，漸漸，我明白到約伯後來怎樣從神那裏得到更多

阿豹離世到現在，貓之家的汀汀、布丁佬、貓豬都相繼去世了，他（牠）們離世時我依然很傷痛，甚至比失去阿豹更痛，因為每一次的痛都累積了前一次的痛，遞增一倍、兩倍，甚至三倍的痛，但傷痛背後，我心裡（裏）確實擁有從神而來的平安，安心放手交託，期盼著那永恆國度裡（裏）再一起的美好，不管那時大家會以那種形態活著。今天，豬皮和BB九歲了，家裡（裏）比他（牠）們年長的有花花和Cardi，比他（牠）們年輕的有Mike，這個特別的日子不只屬於這對貓兄弟，這天是屬於貓之家過去現在將來每一位成員的特別日子，滿載著我們家的愛。

以今天的貼文，作為《我的貓兒子周慧豹》一書的延續篇，送給每位珍愛毛孩的朋友。」

（即時娛樂）