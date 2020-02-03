【全民造星II三甲】冠軍Phoebus執正啲出街 MC照舊短褲踢拖 (20:37)

由被質疑進入十強，到實力獲肯定奪季軍，Oscar Li覺得吐一口烏氣，是終於有人認同他唱歌有進步。（劉永銳攝/fb圖片/明報製圖）

【專訪】3位20歲出頭的大男孩，吳啟洋（Phoebus）、張天賦（MC）及李祉均（Oscar Li），於ViuTV大型選秀節目《全民造星II》中擊敗一眾對手，成為三甲人馬，短短半年時間由「民」變「星」；不過，Phoebus覺得當選冠軍後沒特別，但出街會打扮得好看些，以備粉絲找他合照。亞軍MC坦言依舊短褲、拖鞋的街坊裝落街，但心態上希望保持在比賽中來警惕自己。季軍Oscar Li就笑言仍處於得獎後的蜜月期，很享受，希望不要那麼快完結。

一夜成名，但三人於比賽過程中有得亦有失。MC經歷爸爸離世，他坦言失去最多是陪家人的時間，得獎後雖未能第一時間將獎項帶到爸爸「面前」，但心裏早已想好要跟爸爸說的話。現時在大學修讀土木工程系的Phoebus就笑說：「其實我不是很喜歡這科，我最喜歡是唱歌、跳舞，現在有個平台可做自己喜歡的事情，所以整個過程都會覺得是得。」Oscar Li稱休息時間少了，但亦代表有工開，故享受這種失去。至於負評，三人也樂觀面對……

他們又表示不心急出道，Phoebus希望先裝備好自己，同樣作為冠軍，他沒想過要跟姜濤比較，自己還有很大進步空間。MC還未定發展方向，自覺有太多可能性。Oscar Li希望能超越梅艷芳和張國榮，成為港版Lady Gaga。

談到入行後會少了時間拍拖，MC不擔心因而影響感情，雖然女友會有點不開心，但對方會明白和體諒他，知道他在為自己喜歡的事情努力中。Phoebe則希望將戀情低調，目的是想保護大家，因知道這一行有很多真真假假，不想因為自己某些行為影響女友。「我們現時關係很好，也相處得很開心，大家在這方面有共識」。至於Oscar Li現時單身，但他也嘗過愛情的味道。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）