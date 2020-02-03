【對封關有保留】汪明荃不同意醫護罷工 指政府做得唔夠 (20:07)

【今日直擊】武漢肺炎肆虐，全城一罩難求，汪明荃（阿姐）早前和老公羅家英到日本東京旅行，也不忘四出搜購口罩。年假結束後，阿姐今日已投入工作，她先到旺角出席八和會館緊急會議，然後再趕返無綫為添食的節目《娛樂大家》錄影。

問可贊成香港封關？阿姐有所保留，「好難講，香港始終是國際城市，真的好為難，封關當然會好一點，但有很多香港人都要回來的」。談到有醫護人員罷工，阿姐說：「罷工我就不是太同意，大家都知道這個疫情，真的需要醫護人員，始終他們是專業，有人病了怎麼辦？我當然明白他們的擔心，希望政府給予多些足夠保護他們，希望他們再考慮一下。我覺得政府真的要做多一點，真的不夠，我都好同情，政府一定要想辦法，不可讓情況惡化落去，無辦法的，特首（林鄭月娥）一定要出來和他們傾，她是我們『阿頭』，無得避！首先要解決給予他們足夠裝備，先令他們不要太驚，亦希望醫護人員盡量可以捱多一陣，最重要是有病的人，真的不可以隱瞞，那麼自私真的不行，每個人亦要自己做好個人衛生，減少醫護人員負擔，大家做多一點。」

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（即時娛樂）