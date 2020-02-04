【公開擇偶條件】感情隨緣 姚子羚想生B不介意雪卵 (19:21)

【專訪】現年39歲的姚子羚，樣貌與身材兼備，而且熱心公益及喜歡小動物；奈何，在愛情路上一直跌跌碰碰，至今尚未遇到對的人。姚子羚當年跟鄭子邦拍拖愛得甜蜜，兩人不時傳婚訊，2018年卻突然宣布3年情玩完；翌年，她被爆疑陷四角戀，戀上人夫楊偉文（Raymond），事後她澄清跟Raymond交往時，男方早與前妻蔡宛珊分居了一年多，而她跟Raymond亦已分手。

回復單身的姚子羚，對感情抱隨緣態度，她覺得緣分到自然會出現，不心急找另一半。她笑言：「不是想就一定有，要合眼緣，以及相處過才知。時間也是其中一個因素，去年基本上重要的節日我都在開工，對方要很明白和體諒我的生活模式。」至於擇偶條件，姚子羚說自己是感覺行先，「我覺得兩個人在一起那個感覺很重要，否則很難維繫到大家之間那份情，你不能因對方的條件而一起，這樣關係不會長久」。至於以後認識異性會否小心一點？姚子羚稱感情事不想再講，始終過去了，新一年目標是搵錢供樓。

「胡說八道會」幾位好姊妹中，現在只剩她、李施嬅及胡定欣未有著落，問到覺得誰會先跑出？姚子羚笑指三人私下沒聊過這話題，誰先跑出也沒問題，而且她們喜歡的類型不同，很難幫眼。不過，她承認想生小朋友，但首先要找到合適人選；而隨着年紀漸長，她覺得若有需要，也可考慮雪卵。「能順其自然更加好，但我不介意（雪卵），還聽說愈年輕去做愈好。（有計劃去做？）都想，但前提要調理好身體。可能最後不用呢，哈哈」。

欲知專訪內容，請留意明天（2月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）