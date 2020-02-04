【年底踏入4字頭】姚子羚恨有代表作 向視后進發 (17:04)

【專訪】姚子羚跟「胡說八道會」幾位好姊妹在事業上各有發展，其中胡杏兒與胡定欣已是視后級人馬，黃智雯則是星馬雙料視后，李施嬅除了是雙料歐美影后，早前更憑《金宵大廈》於TVB頒獎禮奪得「最受歡迎電視女角色」；至於姚子羚，曾以《四個女仔三個BAR》於大馬頒獎禮獲女配角殊榮，之後再憑《張保仔》首次奪得TVB的最佳女配角。

姚子羚坦言會朝着「視后」這方向前進，因自覺近幾年對拍劇的投入感比以前更濃厚，「可能遇到一些好角色，到演出時，對自己的要求自然又會高了；加上身邊的好姊妹都很努力，當中有影后又有視后，驅使我想做得更加好」。她希望將來能遇到屬於姚子羚的代表作外，有機會也想嘗試不同範疇，例如挑戰舞台劇和唱歌。除演藝工作，姚子羚跟拍檔合資搞首飾生意，她感恩在現時社會環境下仍有少少錢賺，希望2020年可做得更好，讓更多人認識他們品牌。

現年39歲的姚子羚，今年11月生日便正式踏入4字頭，開展人生另一個階段。姚子羚說自己不會被年齡框住，最重要心境，她沒有自己將踏入4字頭的感覺，與好姊妹玩時，依然會有小女孩的時候，「我不覺得一個40歲的女仔就要非常成熟，一樣可以有瘋狂和玩的時候。我覺得人生每一個時刻都要活在當下，很多事情想就去做，不要被年紀規範，無論20、40或60歲都可以間中與好友瘋狂飲醉一晚，開心就行」。

欲知專訪內容，請留意明天（2月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）