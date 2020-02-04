【泰國出家】洪朝豐發千字文撐港人：曙光快將降臨… (14:48)

洪朝豐上個月「登六」60歲，並於年卅晚在泰國清邁，作人生第四次出家。洪朝豐人在外地，仍是心繫香港，昨晚在社交平台發千字文的「告香港同胞書」，他留言：「身為香港人，泰國僧侶，秉承佛陀教誨，修行自己，利益眾生，我為武漢市民誠心祈福，為香港同胞誠心祝禱，唯望大家團結友愛，發揮慈悲力量，推己及人，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，共享天倫，共享平安，發揮中華兒女堅毅不拔的精神，不要自亂陣腳，無論處境如何惡劣，一定要保守一顆溫柔，平靜，平安，靜遠，慈悲的初心，世界於焉不同。我們齊心合力，一定戰勝瘟疫，是為眾生之福，福及子孫，無量功德。

今天，香港醫護界勇敢站起來，不怕秋後算帳，正式罷工第一天，抗議無能無智無恥政府，倒行逆施，拒絕閉關，草菅人命，置香港人性命之不顧，香港已成疫埠，香港人正被一些國家禁止入境，全城嘩然。

香港必須閉關自守，徹底止滅疫症從北而來，急在眉睫，必須即時實行，刻不容緩，別無他法。混蛋特區首長林鄭月娥，必須在大眾監督下，問責下台。其他政府有關官員，一律問責下台，無一悻（倖）免，以謝民情。五大訴求，缺一不可。只要香港人團結，香港人必勝，一起見証（證）黎明後的曙光。曙光快將降臨，不由得你，不由得我。香港人，將會迎接燦爛溫暖的曙光，因為香港人值得！香港人，加油！」

（即時娛樂）