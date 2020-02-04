【武漢肺炎】關寶慧反對醫護罷工 跟網民隔空爭辯 (16:39)

武漢肺炎疫情持續擴散，醫護界方面發起罷工，促請政府全面封關，對於醫護界發動罷工，有人贊成亦有人反對。演藝界方面，曾華倩曾在instagram貼文，拒絕向「以罷工要脅醫院運作的前線醫護人員」致敬，而關寶慧今日凌晨亦在instagram貼文，她轉發一篇訪問了在深切治療部工作超過20年姓李的護士，內容表示這位李姑娘反對罷工，關寶慧則說：「多謝你及你的家人！香港幸好還有像你這樣好的醫護，真正用天使心做好自己份工！這個時勢須（需）要的是正能量而不是分化；須（需）要的是盡一己能力去幫助社會向好而非要脅。感謝你李姑娘 #香港女兒 #正能量 #撥亂返（反）正。」

有網民留言回覆關寶慧：「其實由你選擇唔認同而（依）家全線醫護人員嘅罷工開始就已經會引起爭執. 1.你可能經歷比我多，但未做過前線醫護嘅你又會明白前線人員有幾大壓力咩？其實佢哋每一位都係將自己的生命壓（押）上賭注 因為你永遠都唔會（知）死神幾時會帶你走 2. 難道你又認為不封關將病毒隨處散開可以令到大家抗疫成功嗎？ 3.的而且確救人要緊，但係唔通每一日將醫護人員嘅生命置之不理又啱咩？」

關寶慧則再說：「我沒有以為自己高尚，我講的全是我看新聞分析，我也不想爭拗，我愛香港。我相信我年紀比你大很多，我見過的人與事相信你未有經歷。重申，我只想香港好，只想發表一下自己一直冇講嘅嘢，如果這次發文引起你的不滿，那麼我唯有不再發。作為香港人，我只希望大家在這關頭團結，真的遺憾事與願遺（違）！祝大家身體健康，抗疫成功，放下爭執，力挽狂瀾。多謝。」

（即時娛樂）