【首日復工】王浩信戴罩返電視城 認喉嚨痛請假自我隔離 (18:39)

【今日直擊】王浩信、張振朗、蔡思貝、張曦雯及簡淑兒日前病倒「冧廠」，令無綫新劇《踩過界II》拍攝大受影響，經過三日停廠，並進行消毒工作後，劇組今日正式復工，王浩信與秦沛如常返電視城開工。據知劇組下月9日出發到緬甸拍外景的行程，暫時未有改變，預計於當地逗留兩星期。

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王浩信受訪時指日前有很多律師對白要講，之後感到喉嚨不適，因為小心為上，於是請假自我隔離，直至完全康復才復工，「我沒有看醫生，我很少看西醫，其實第二天喉嚨已不痛，應該是操勞過度，並無乏力、發燒等流感症狀，停了一日就OK」。他又稱現在是非常時期，還是觀察一下，大家並不想停廠，也不是偷懶，只是注重健康及對身邊人和家人負責。

之前是否有幕後人員不戴口罩？王浩信表示已提示大家要著眼一點，並非開玩笑，公司也加強了消毒設施，例如在停車場安裝消毒機，錄影廠內也有空氣淨化機和消毒，多人的場口則安排稍後時間再拍。問他有否四出撲口罩？他說：「幸好家人做醫護，故長期有兩盒看門口。希望大家不要囤積口罩，幫助有需要的人，尤其是老人家，因他們不懂網購。」

（即時娛樂）