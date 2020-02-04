【完全失聲】金鐘獎視后賈靜雯：這個時間生病有點心慌… (19:41)

台灣金鐘獎視后賈靜雯在社交平台上載打點滴照片，在武漢肺炎肆虐的敏感時期病倒，她坦言有點心慌，不過不是為了自己，而是令身邊人擔心，不想咳嗽時令身邊經過的人膽戰心驚，因為從大家眼中見到的是驚慌、無奈及恐懼，人與人之間變得有點冷漠，很希望2020年大家平安，多些關愛。

賈靜雯在網上留言：「第三天了 完全失聲… 在這個時間點生病真的會有點心慌 慌的不是我自己 而是不想讓身旁的家人擔憂 更不想因自己的咳嗽讓從我身旁經過的人膽戰心驚…從每個身旁的人眼中看到的都是距離 驚慌 無奈 恐懼… 人與人之間的關係也變得有些冷漠… 好懷念小時候敦親睦鄰的時光…單純且美好 現在3c網路氾濫 看似便利 但 好像有時是把彼此間的關係推向更遠… 甚至有許多思緒已不單純更不美好… 大家只要用指頭按鍵就可以表達想表達的 但真正的目的是按完之後 想要的是什麼？ 我無時無刻提醒自己 保持初衷 當我按下文字的一刻就有準備好與壞的評價 因為我是公眾人物 所以我必須接受與面對 只要我的初衷是美好 有一兩人被感動與接受 那就是最美的散播… 散播愛與正面力量就是最好的良藥 祝願 2020 一定健康 一定平安 少仇恨 多關愛 祝大家平安喜樂的渡（度）過每一天」

（即時娛樂）