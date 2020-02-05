【晚間節目收視升】無綫電視城內嘔吐男子證實腸胃炎 (15:51)

無綫企業傳訊部宣傳科今日向傳媒發放消息，表示昨天（2月4日）約下午4時保安收到通知，有一名男子在電視城内11、12錄影廠外的行人路嘔吐。工作人員立刻到上述地點進行消毒和清潔，並同時向衛生署通報及尋求指引。

經調查後已追尋到該男子是一名臨時演員，他當時正在廠外等候，並沒有進入過錄影廠。該男子表示他當時只是「食得太飽想吐」，臨時演員公司應無綫要求已立即陪同該男子去看醫生，證實他是腸胃炎，最近未有外遊。

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因應最近疫症情況，無綫會全面消毒清潔各錄影廠，已優先處理今天要開廠的第3、4、6、9、10、11、12及13廠。同時會提醒同事，嚴格執行錄影廠內、梳頭和化妝工作人員必須戴口罩，和保持手部衛生。無綫亦已提升防疫措施，包括所有人士在進入電視城前必須經過量度體溫，清洗空調過濾器，加強清潔升降機、洗手間和載客車等，為同事們提供一個安全的工作環境。

無綫稱配合本港現時防疫措施，所有大型活動多已取消，市民大眾亦減少外出而留在家中，晚間節目的收視明顯上升。

（即時娛樂）