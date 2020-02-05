【去年12月曾到武漢】機上狂咳抵台灣被帶量體溫 光良：我沒被隔離 (16:49)

新型冠狀病毒肺炎疫情影響全球，確診及死亡個案不斷上升，各國都嚴陣以待。馬來西亞歌手光良就在社交平台自爆，去年12月曾到過武漢，前日（2月3日）從馬來西亞往台灣時，因在機艙上吃米果時不慎被噎而狂咳，之後過自動通關卻無法順利過關，被海關人員帶到體溫檢查的櫃枱，填寫資料並需要自行隔離14天，因而惹出武漢肺炎疑雲；今日他在網上報平安，指自己沒被隔離，很健康、很平安。

光良昨日在社交平台留言：「昨天從怡保回台北，吉隆坡機場所有的櫃檯（枱）、海關人員全都戴上口罩這是保護自己、也是保護別人的好防疫習慣 飛機上飛行全程都戴口罩，在吃空姐發給我的米果時不小心被噎到咳了幾下，心想附近的乘客應該嚇死了，哈哈！晚上飛機落地桃園機場，過自動通關時竟然第一次無法順利過關。海關人員順勢引導我到體溫檢查的櫃檯（枱）

海關：王先生，你12/19有去過武漢？

我：對！

海關：請幫我填寫這一份文件，要自主管理14天，有不舒服要打這個專線！

同時間，其中一位海關人員笑笑的跟我說：「可以幫我簽名嗎？我們有買3/14小巨蛋的演唱會門票喔！我先生是你的超級粉絲，他關注你比關注我還要多。不過，他竟然只買自己的票，都沒有問我要不要去！」 我還說怎麼那麼過份（分），應該一起來啊，哈哈哈！貼心的海關人員再次提醒我自己要注意身體健康，也預祝我小巨蛋演唱會順利成功。防疫工作人人有責，謝謝海關人員的貼心，辛苦你們了！」

今日他則上載一張自己戴上口罩，豎起拇指的照片，向大家報平安。光良留言：「謝謝大家關心我沒有被隔離。可能是大家只看新聞的標題沒有看內文導致讓大家驚嚇了，我平時搭飛機就習慣戴口罩，我真的沒事，很健康、平安。2月3日飛機抵達桃園，因為電腦資料連線紀錄。我在12月21日從武漢進入桃園。所以在自動通關的當下。海關人員例行的檢查並且溫馨的主動提醒我：14天內應落實自主健康管理，若有發燒及呼吸道症狀，請撥打1922並依指示戴口罩儘（盡）速就醫，告知醫師旅遊及接觸史，以利即時診斷、通報及治療。在這個防疫的非常時期，大家要注意自身的健康！戴口罩 勤洗手也辛苦防疫的第一線海關工作人員、醫療人員大家一起加油。」網民紛紛向他送上祝福及打氣。

（即時娛樂）