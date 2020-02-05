【重6磅4安士】許芷熒2月2日順利誕B女 自爆曾流很多血 (19:10)

31歲許芷熒（原名許亦妮）2019年9月與圈外男友Alex結婚，婚後1個月宣布有喜，今日在社交平台報喜女兒「馮寶寶」（Kayli Jane Fung）日前（2月2日）出世，重6磅4安士。她自爆生產過程流了很多血，一家三口影相時她險些暈倒，可能身體仍未復原。

許芷熒留言：「原本想等到回家後才post照片，但我等不了啦 整個生產過程都很好很順利，很輕鬆！馮寶寶在老公，醫生和麻醉師的笑彈下出生，只是醫生告訴我見到BB頭仔時我就開始哭了，聽到kayli Jane出來了大喊我更忍不住流眼淚。那種複雜的心情真的很難形容，明明在肚裏的寶寶，瞬間就活生生的看到，摸到，聽到，聞到 老公已經成為了痴（癡）漢，每分每秒都想要看著（着）BB，半夜護士想拿走BB他也很不捨，但是因為我需要休息，希望快點製造到黃金初乳給BB的關係，晚上只能忍痛暫時分別一段時間。我終於明白為何很多媽媽說初乳／母乳滴滴皆辛苦....就算得只有少少，那種感動的喜悅真的很難形容！不得不讚賞一下老公這個新手爸爸！真的超過了100分！！要照顧我之餘，換片，餵奶，掃風全部一手包辦，而且做得很好 很超班！老公話以後要開始習慣同一時間愛錫（惜）同照顧2個女人，囡囡已經成為咗我嘅情敵 馮寶寶喺開心嘅笑聲中出生，我相信她將來一定會是一個快樂開心寶寶 一定要多謝我老公，佢由醫院房間到手術室到生產過程一直幫我拍video，拍照片。（生產過程只係影住我個樣）我帶（戴）咗手術帽之後佢幫我改咗花名，就係《凍肉鋪（舖）售貨員》 在手術過程，老公知道我緊張，不停講笑氹我開心 遲D（啲）一定要剪條片同大家分享我呢次咁開心，咁奇妙嘅experience!原來生BB都可以笑住嚟生 不過影這一輯BB fresh 48小時相片時嘅時候，因為可能身體未復原，流失左（咗）好多血，休息不足，我影影下（吓）爭啲暈低咗.....不過heavenslove都幫我地（哋）影到新鮮嘅全家幅（福）留念」

（即時娛樂）