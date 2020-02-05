【武漢肺炎】張名雅夾1萬元 買口罩捐贈公公婆婆 (21:57)

武漢肺炎疫情持續蔓延，人人四圍撲口罩求自保，可謂一罩難求；年輕一輩尚可上網取得資訊，什麼地方售賣口罩，但一班老友記往往要四圍撲之餘，分分鐘最後都撲空！近日靚媽張名雅就因為一件事，決定跟朋友每人夾一萬元，購買口罩幫助長者。張名雅在社交網留言：「今日出街買嘢，有一個老伯伯行過來問我：你個口罩係（喺）邊度買㗎？我立刻呆一呆。。答：我個口罩喺好耐之前買㗎。而（依）家好難買到㗎啦。然後佢企左（咗）一陣，無奈地行開。我當時立刻看看我手袋裡面有無口罩。好想比（畀）口罩佢，幫到幾多就幾多。失望地，我今日無擺口罩係（喺）手袋。」

「我知道社區裡面好多老人家都負擔唔到昂貴嘅口罩，亦唔識上網，唔知係（喺）邊度買。所以幾日都用同一個口罩。其實咁樣仲危險。我自己一個人嘅力量有限，搵左（咗）幾個好朋友大家唸（諗）住每人夾一萬蚊訂一批口罩番黎（嚟）可以捐出去幫班公公婆婆。大家，你地（哋）有無唸（諗）過捐口罩？例如家裡有一盒，兩盒三盒口罩都可以捐一個出來？集小成多？然後我可以親自安排派送。又或者有無人可以介紹邊度有口罩賣？以上只是一個小小想法，大家有沒有什麼建議？」陳煒與不少網民也紛紛讚好。

（即時娛樂）