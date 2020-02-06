【傷後復工】滕麗名食嗎啡藥鎮痛 孖周嘉洛拍《開心速遞》牀上戲 (18:12)

【今日直擊】滕麗名去年底到日本滑雪旅行發生意外入院，今日是她傷後首日復工，返電視城拍攝無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》，與劇中兒子周嘉洛有場牀上戲。

阿滕表示傷口未癒，最大禁忌是不能大笑，「傷肋骨好痛，真的試過痛到睡不好，醫生開了嗎啡藥畀我，有需要才食，但不想太過依賴藥物。今日竟然跟周嘉洛有些牀戲，要做轉身動作，所以要食了藥先開工」。她又指1月底44歲生日非常難忘，負傷到醫院露台影張相就返病牀休息，「咁大個女第1次痛到喊，做手術抽內出血，真的好痛，有條管放入體內2日，每2小時引血出來，條管刮住傷口、肺、氣管，簡直好似換金魚缸水咁，我覺得今次大難不死，必有後福」。

阿滕有感傷後休息了個多月，故希望盡快返回劇組，避免影響製作，「個劇本改了好多，丹爺（劉丹）又發燒，咳病了，所以劇組搵我，我話簡單工作ok，於是提早完結假期開工，我知丹爺都好番好多，9號開工。」

周嘉洛表示一直慰問阿滕，知道對方狀態已好了很多，不過在片場留意到她做起身瞓低的動作有點不暢順，他會主動上前攙扶，但阿滕會忍住傷楚，盡量不表露人前，「她很專業，演技冇生疏，埋位就自然有阿媽氣勢，我好掛住阿媽帶住我做戲，有得問、有得答的感覺返來了」。

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（即時娛樂）