【結束8年情】林憶蓮恭碩良分手：是個艱難且悲傷選擇 (18:19)

現年53歲的林憶蓮（Sandy），2011年跟比她年小11歲的音樂人恭碩良（Jun）拍拖，其後公開戀情，兩人一直表現恩愛，每次憶蓮開演唱會，男友必定是其「御用鼓手」；雖然離過婚的憶蓮曾向傳媒表示不會跟恭碩良結婚，但承認對方是她生命中最重要的男人。想不到，今日驚爆兩人已分手1年，8年情玩完！恭碩良最近被指有新歡，有傳媒向憶蓮經理人陳鎮川求證，憶蓮透過經理人承認跟恭碩良已分手1年，大家仍保持朋友關係。

「分」訊曝光後，憶蓮與恭碩良同時在社交平台發出一段中英對照的分手聲明，「2019年的一月，恭碩良先生和我非常理性地做出了人生新的決定。 在一起經歷了八年美好的日子後，我們決定各自走向各自的人生。這是一個艱難、且悲傷的選擇，但也是一個出自對於彼此的愛與關懷而做出的決定。 謝謝大家的關心。希望大家這段時間能夠尊重我們的私隱。 這段日子大家有更重要的事情要處理及安排，希望各位好好照顧身體及幫助身邊有需要的人。」

憶蓮入行至今有過4段公開的戀情，第1段情是她十多歲時在商台認識了陳輝虹，但戀情很快告終。第2段情是形象指導及排舞老師許愿，當年兩人因合作擦出愛火，之後許愿擔任憶蓮的唱片監製及形象設計，並曾合組製作公司星工廠，兩人於1991年宣布分手。翌年她與台灣音樂人李宗盛合作，其後兩人相戀卻非常低調；1998年1月，他們在台灣舉行記者會宣布婚訊，並證實憶蓮已懷孕的消息，同年2月在溫哥華舉行婚禮，5月憶蓮在台灣誕下女兒李喜兒，2004年兩人宣布離婚。同年，憶蓮帶女兒回港居住，之後她跟舊愛陳輝虹復合，但2006年再次分手。2011年憶蓮跟恭碩良譜出姊弟戀，最後都是分手收場。

（即時娛樂）