江嘉敏買唔到廁紙衛生巾 車婉婉攬實消毒用品勁High (13:19)

武漢肺炎肆虐全城，一罩難求，人心惶惶，除了口罩和酒精搓手液被搶購外，不少人亦到超級市場搶米﹑搶廁紙﹑甚至連衛生巾和避孕套都不放過。車婉婉昨天在社交網，上載攬住兩樽消毒用品的照片，她說：「過咗新年，Q MaMa全力投入拍攝新劇工作，由於屋企地方有限，並沒有囤積米和清潔日用品的習慣...過完年要補倉，但係超市個米𣕧（架）空空如也，吃貨餐飯點搞？又好彩！多謝Diana EE同Grace EE幫Q氏撲咗兩包米返來，暫時無斷量危機，感恩。

晚上開工，Q MaMa這幾天日間四出奔走，皆因屋企無晒『滴滴』同埋消毒抹地水...探訪咗10間超市，4、5間藥房零收獲（穫），個人十分迷失，最後心血來潮去咗一間街坊藥房，嘩！一入去見到好多藍色水水呀！巧開心呀！終於可以拖吓個地殺殺菌！買咗兩支頂住先！勁High﹗」

至於無綫小花江嘉敏亦在ig的限時動態貼文，指自己患腸胃炎，沒有發燒亦沒有嘔吐，其後她再貼出在超級市場貨架的片段，發現廁紙的貨架空空如也，她說：「我想話畀大家聽，我係一個肚屙緊嘅女仔，我要嘅紙巾、M巾但係全部都冇！想點先？」然後她再說：「唔係肚屙唔好搶廁紙喇！喂！一次過買10條廁紙用嚟食咩！斷估啲人唔係買啲夜用M巾嚟當口罩用呀嘛！」

（即時娛樂）