【世界夢號乘客之一】武打演員周嘉豪仍滯留郵輪 (17:11)

曾演出《飛虎之雷霆極戰》和《蝕日風暴》的武打演員周嘉豪，原來是「世界夢號」郵輪的乘客之一，他和媽媽及朋友至今仍滯留在郵輪上。由於該郵輪曾接載確診武漢肺炎患者，前天（5日）抵港後便停泊在啟德郵輪碼頭，不能登岸。周嘉豪在社交網拍片交代情況，片中甲板上人流不算多，而他和朋友合照時，他未有戴口罩。

周嘉豪在ig留言：「好耐冇同媽媽旅行了，就係世界夢號了，印象中我係第二次座（坐）郵輪去旅行，今次係2020年2月2日至5號回港，今次主要原因除了到台灣探望朋友之外，還要陪和照顧下（吓）我媽媽的大媽朋友們，第一個落腳點就係基隆碼頭順利登陸，到第二個落腳點就係高雄碼頭，但被拒絕登陸，雖然大家都唔想，但當我知道台灣嚟緊唔簽證比（畀）香港那邊嗰陣，直至另行通知，我諗我哋都算係不幸中之大幸，成功到台北和朋友食飯行街和買嘢，但呢隻郵輪可以話係我人生當中所遇到最大和最多設備的，而食品係最好食和最多款式，雖然呢排武漢肺炎令到我而（依）家仲喺隻船裏面，但我都明白武漢肺炎對香港嘅影響，而嚟緊我雖然有嘢要做要再作安排，但為了香港我都會出一分力去配合，到時當我埋岸嗰陣，請大家不要遠離我，拜托（託）拜托（託）🤣🙏。」

（即時娛樂）