【武漢肺炎】粵劇界陷入嚴冬期 衛駿輝勉勵同業自我增值 (17:37)

粵劇名伶衛駿輝去年演出《木蘭傳說》及《梨園流金歲月》，獲得外界一致好評，原定今年再度大展拳腳，可惜遇上武漢肺炎疫情肆虐，政府把康文署所有演出場地關閉，粵劇界可謂陷入「嚴冬期」，令衛駿輝計劃大受影響。

衛駿輝表示：「我曾經歷過2003年沙士，2008年金融風暴等大風浪，幸好從來有『居安思危』準備，每次遇事又能鎮定面對，最後總算化險為夷。不過今次來得又急又快，大家都沒有心理準備。事情發生後令我最感窩心的，是八和會館在今次業界遇到全面停工的嚴峻情況下，汪明荃主席馬上聯同理事們開會，並與政府有關部門商討，盡快解救業界手停口停問題，在這一方面，會館處理得很迅速。」

衛駿輝指粵劇界是以日薪計的職業，很希望政府能正視粵劇界「手停口停」苦況，盡快為業界解決燃眉之急。她亦不忘鼓勵同業，「我們不要怨天尤人，近日我反而更積極部署未來的演出，又利用這段時間增值自己。因為今年巿道環境不明朗，為免增加自己的心理壓力，2020年我不會安排大型製作。反而積極籌備2021年下半年至2022年的演出，我會安排一個新製作，又會再檢討《木蘭傳說》劇本，把最好的元素放在新一輯製作中」。

（即時娛樂）