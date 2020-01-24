【武漢肺炎】王維基斥逾155萬港元 買機器製口罩 (18:20)

武漢肺炎肆虐全球，市面一罩難求，就連不少消毒用品﹑米﹑廁所和衛生巾等，連日來都被大肆搶購，不少超級市場貨架均被掃清光，相當誇張。HKTVmall已派員搜購口罩，並以良心價售賣，而老闆王維基原來亦親自飛到台灣，購買機器自製口罩；HKTVmall今日在facebook貼長文，講述購買自製口罩機器的過程，殊不簡單﹗

「農曆新年前，新聞已經出現新型冠狀病毒嘅新聞，市面上開始出現搶購口罩潮。當HKTVmall買手們四出搵口罩賣，我哋覺得咁都係治標唔治本。於是乎，公司『有人』成立『R小隊』，負責一個新Project！

雖然假期時佢（王維基）身在海外，但都好擔心香港嘅情況；當時大家都講緊，香港人要有本地嘅口罩生產線。於是R小隊開始做資料搜集，搵吓全球邊度有廠有造口罩嘅機器賣。當日嘅名單有台灣同印度嘅30間公司，R小隊打算逐一拜訪。

唉..原來印度簽證要72小時前申請😩，所以決定第一站先去台灣。R小隊嘅主要成員喺2月2號中午返港落機，當晚就直飛台灣，用兩日時間拜訪5至6間已經約好嘅供應商。

〖香港 ✈ 台灣 〗

第一站：本來約好第一間供應商見面，順便睇吓Demo機。滿心歡喜嘅R小隊去到，對方話機已經賣咗啦 (吓？﹗)，而訂機最快要兩個月先有貨！但對方都好有心幫忙，佢手頭上有一部機係其他客人留起咗但未覆實，可以幫我哋問一問對方。既然如此，R小隊唯有黯然離開啦

第二站：R小隊又滿懷希望咁去到第二間供應商。吖～點知晴天霹靂，去到發現連本來可以睇吓嘅Demo機都賣埋！仲要講明無可能短時間內俾（畀）另一部機我哋..OMG..可能我哋個樣實在太失望啦，對方唔忍心見到我哋空手而回，就介紹咗一個相熟嘅物料供應商俾（畀）我哋。由於距離下一個會仲有幾個鐘頭，唯有飛車去呢個物料供應商嗰度搏（博）一搏（博）啦！

第三站：呢次皇天不負有心人啦，對方話可以賣一批有實驗室認證嘅Filter（即係口罩中層，作為屏障阻擋病菌嗰層） 俾（畀）我哋，足夠製造100萬個口罩！佢仲細細聲講，台灣政府已經同佢哋討論緊，限制口罩物料出口㖭（添）呀。喺香港水深火熱嘅情況下，唔駛（使）多講，我哋即係拍板入貨！

第四站：已經係2月3號下午3:00啦，飯都未食但仲未買到造口罩嘅機器設備，帶住又失望又徬徨嘅心靈，終於去到下一個供應商啦。呢間供應商嘅報價係最貴嘅，但真係唔計較得咁多。但係，去到之後，又遇到同一個問題：部，機，已，經，賣，咗！係，又俾（畀）人捷足先登啦陰公⋯

第五站：R小隊抹乾眼淚之後，喺天漸黑嘅情況下，繼續今次嘅行程，去見最後一個供應商。平常一部價值5萬美金嘅口罩機器，今日已經升價雙倍，要10萬美金（約76萬港元）﹗﹗見終於有機會買到口罩機，R小隊霸氣向供應商開出條件，如果願意出雙倍價值，20萬美金（約155萬港元）可唔可以確保喺30日內交貨？人命攸關嘅情況下，快到一日得一日！對方話要考慮吓...

失望之際，喺搭的士返酒店途中，我哋收到剛才個供應商電話，佢回覆我哋：20萬美金+30日內交貨，成交﹗阿媽我哋得咗啦！立即俾（畀）一半價錢即係10萬美金落訂！咁一個月後就有機器，係咪就可以自己造口罩啦？！

其實件事「笨」（並）唔係咁簡單..個實情係，我哋唔知道外國政府會唔會停止機器及原材料嘅出口，而我哋本身又無防污染廠房（Clean room）嘅專業知識，又唔知可唔可以攞到實驗實認證...

就喺呢個飛去廠睇Demo機但部機都被人賣咗😣，買到部機又唔知送唔送到過嚟，假如送到過嚟又唔知搞唔搞得掂間合資格廠房嘅情況之下，處處充滿住超多不明朗因素。但R小隊堅持，香港人係永不放棄嘅！只要堅持，我哋相信，所有問題都有解決嘅辦法！」

（即時娛樂）