【朱晨麗讚專業】何廣沛演《大醬園》被活埋 拍完周身痛 (19:24)

何廣沛與朱晨麗這對緋聞情侶，近日可以在無綫新劇《大醬園》中見到他們的演出，昨晚播出的一集中，見到「楓少」何廣沛慘被活埋，幸得「小滿」朱晨麗發現並救出。何廣沛今日在社交平台分享當日拍攝情況，要彎住腰蹲入坑內數小時，並全身噴上多層蚊怕水，搞到嘴巴赤痛，全身肌肉亦痠痛，不過為求效果好，他認為一切是值得。朱晨麗亦有留言讚賞他「吃得苦中苦方為人上人，專業」。

何廣沛留言：「相信大家睇完尋（噚）晚個（嗰）集《大醬園》，大家都好好奇楓少係咪真係被人活埋左（咗）係（喺）泥土下邊呢？依家就去片俾（畀）大家睇下（吓）背後真實情況。其實場戲係（喺）樹木（林）入面搵左（咗）一條坑道，整左（咗）個容納到一個人既（嘅）木箱，而我就痞喺入邊，再由道具部既（嘅）同事再係（喺）木箱上邊鋪滿泥土。雖然看似舒舒服服，但其實木箱既（嘅）空間有限，我全程都係彎住條腰屈係（喺）入邊，再加上工程繁複，一但我入左（咗）去，就要一直係入邊幾個鐘，直到拍完晒成場戲為止，真係全身既（喺）肌肉都麻痹晒同周身酸（痠）痛；再加上樹木充滿好多爬蟲類嘅動物，所以我全身都噴滿蚊怕水，連個頭都360度噴左（咗）好多層，『那（揦）』到我個嘴都好痛，但起碼拍攝嘅過程，我眼前近距離見到好多螞蟻經過都掉頭走，一切都係值得既（嘅）！」

（即時娛樂）