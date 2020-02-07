【接受與老婆鬥戲】蕭正楠待翠如事業有滿足感再計劃生B (22:14)

【專訪】蕭正楠當年拍攝劇集《師奶MADAM》跟黃翠如撻著，兩人假戲真做，相隔數月才公開承認戀情；直至2018年，蕭正楠於TVB頒獎禮中跟曹永廉獲得「最受歡迎電視拍檔」獎，致謝辭時，他突然宣布已迎娶翠如，事後兩人透露當時已秘婚半年，在新西蘭旅行時註冊結婚，翌年在峇里補辦婚禮。他們婚後不時放閃，甜蜜蜜！

蕭正楠與翠如因拍劇結情緣，但夫妻二人已久未「鬥戲」，蕭正楠說自己從不抗拒夫妻檔演出，但想看過劇本再考慮，「如果又是演甜蜜夫妻，觀眾看了也不會太入到戲；如演兄妹或敵人，甚至佢咁男仔頭，畀個假髮佢反串演《難兄難弟》都得，這樣反而有挑戰性」。

他們婚後不時被催造人，但兩人工作忙碌，何時實行生B計劃呢？蕭正楠認真地說：「其實我想講，我們都係幕前，唔同其他正常夫妻去計劃生B，每個人做這行，都希望達到自己心目中成就，如果依家要佢（黃翠如）去生，佢就要放棄所有工作，但我仍見到佢團火喺度，要佢依家一定要生就好似好自私，好多朋友都問點解唔生，我都想佢喺事業上得到一個位能滿足到，先去想下一步，這方面持開放態度，但我想佢畀心機工作先，一切老婆為先，即使想有BB，也不能太自私！」絕對是百分百的廿四孝老公！

蕭正楠在劇集《黃金有罪》跟洪永城合作愉快，但老婆翠如常揚言不想再與對方合作，蕭正楠解釋因二人由細識到大，洪永城已當翠如是親人，所以一嬲就會照發脾氣……對於翠如經常被洪永城恰，他可有幫老婆恰番洪永城？蕭正楠稱：「老婆點會真係唔鍾意佢（洪永城），只係會忟佢，其實當佢細佬，我又點會突然恰個細佬去氹番個老婆！佢哋自己嘅事，自己會搞掂，唔需要第三者幫手報仇或蝦番對方！」

欲知專訪內容，請留意明天（2月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）