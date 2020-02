武漢肺炎肆虐,導致一罩難求,不少港人出外旅行時,順道去撲口罩。黃心穎近日出埠滑雪之餘,亦趁機會出街搵口罩,她在社交平台上載一張合成照片,是多間店舖發售口罩的情況,當中不知有幾多是她的親身經歷。

黃心穎留言:「我相信好多人的旅程都變成這樣。Just want you to know, you are not alone, don't panic.」之後有網民留言問心穎有無收穫,她就回覆:「唔會有得掃ga、佢地(哋)有限制買幾多個、好似4/36間 有買到。你夠用嗎?」之後又讚有限制是好事,總好過被一個人買走所有存貨。

(即時娛樂)