【每人道德標準不同】杜汶澤尊重資本主義精神 勸恭碩良勿勞氣 (16:45)

日前承認跟林憶蓮分手一年的恭碩良（Jun），疑因不滿阮民安（Tommy）派口罩給長者時，要求他們嗌口號，Jun在社交網爆粗鬧阮民安，惹來網民熱話，而網民反應兩極。

今晨杜汶澤亦在facebook撰文發表己見，並希望Jun不必勞氣：「我當然無好似Tommy仔啲die hard咁激動，不過都想嘗試去解釋比（畀）恭碩良聽，等佢唔好咁勞氣。

資本主義社會，想得到任何物資都需要付出代價。地球資源有限人類需求無限，有資源響（喺）手就自然可以要求需要資源嘅人付出代價，講到呢度明唔明先？好簡單係咪？咁繼續...

所以到今日有藥房炒到1780一盒日本仔口罩我都無出過聲，我個心好憎藥房佬但係我尊重資本主義精神，都忍左（咗）好多日。你唔買咪算囉！我唔買，唔會叫佢落地獄。如果佢真係落都可能係自己落唔使我叫。

咁Tommy仔自己買咗啲口罩，愛嚟做乜係佢嘅事，我有理由相信，Tommy仔提出呢個嗌口號嘅要求有兩個，一就係想派比（畀）同路人，咁點分同唔同路？佢認為嗌句口號就分到，咁囉。二佢可能有些少反叛，想睇下啲同佢政見唔同嘅人，為咗個口罩而卑躬屈膝，想爽下（吓），作為一個資源持有者，我睇唔到有咩問題，都係嗰句，你可以唔嗌嘛。

其實每個人嘅道德標準都好唔同，所以每個地方都有自己嘅法律同埋經濟制度，希望確保到所有人都得到相對嘅公平。如果你享受資本主義帶比（畀）你嘅利益，例如唱歌有錢收，咁就好應該尊重資本主義嘅精神。

以我性格，我唔會叫人嗌口號之後比（畀）啲嘢佢，更加唔會為咗得到某啲物資而嗌口號！性格嚟啫，無乜高低或對錯之分嘅！Jun ! Do you understand now？」

（即時娛樂）