【武漢肺炎】內地探親自困寓所 代蓮曦丹美海口返港隔離14日 (18:00)

武漢肺炎肆虐，港府由今日凌晨起，要求所有從內地入境人士，接受強制檢疫14天。在農曆新年前往海口探親的代蓮曦丹美（Daisy），幾經艱辛撲到機票，趕及在實施強制檢疫前返港，而Daisy回港後，亦要留家自我隔離14天。

Daisy家人在德國及海口居住，這次她到海口探望長輩，在逗留的兩星期內，她在當地只出入過兩次，就是由機場去屋企，再由屋企出機場，全個新年自困家裏，而且度歲穿的新衫，只是一件睡衣。

Daisy說：「為了過年，我指甲gel好，頭髮treatment整好，新衫買好，化妝品準備好，豈料是一件睡衣在海口屋企過年，全程沒有離開過屋企，唯一一次離開屋企，是直接去機場返香港，這次是由細到大過得最特別的一個新年。」

雖然自困海口寓所，不過來自小康之家的Daisy還好，她的住所有3層，可以在一樓喝咖啡，二樓飯廳開餐，三樓睡房睡覺，她將家中「景點」美名為「客廳嶺」、「沙發灘」、「餐廳美食街」、「枕頭山」。

前晚（6日）Daisy由海口返香港，當日機場入境人士特別多，她說：「當天入境要量體溫，填健康申報表，但特別多人，而且感覺到氣氛是好小心，個個戴了口罩。雖然今次入境比平時用多了時間，但都是應該的。」

（即時娛樂）