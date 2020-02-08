孖契仔楊峰派口罩畀長者 黃夏蕙悲嘆：香港人慘到不得了 (19:06)

【今日直擊】黃夏蕙和契仔楊峰今日到黃大仙竹園南邨，向長者派發口罩，吸引不少長者排隊，周潤發家姐周聰玲（玲姐）也來排隊。夏蕙姨說：「知道玲姐都無口罩，她雖然是我好姊妹，也要一視同仁排隊，她下午2時已來排隊。我都無口罩，一個戴幾日，沒辧法，要慳住用！」

他們透露早前購得4萬個口罩，已買少見少，但仍努力找貨源入貨，希望幫到更多人。楊峰說：「原本訂了8萬個口罩，不是被cut單，就是被人用高價搶了，有些又說要加稅和飲茶錢。」

問有否用炒價購買口罩？楊峰說：「肯定食了炒價，我4萬個口罩花了10多萬元，送了些去聾人協進會、戒毒社和醫院，現在所餘無幾，剩下的主力派給長者。最慘現在很多地方禁止口罩出口，難度又高了很多，且愈來愈貴。」

問可覺得香港人好慘？夏蕙姨說：「慘到不得了，排隊幾小時買一個口罩，有時輪幾小時都沒有，你叫些老人家怎辧？」說到日前市民搶廁紙、搶米，夏蕙BB認為無謂，「真是多餘，不需要，糧食不需要搶，不會無食物，米倉好多米，我都是正常買糧食，沒去搶購和囤積，口罩就話無可取代，無米可以吃麵和麵包」。

（即時娛樂）