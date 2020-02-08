【與林志玲人月兩團圓】Akira大方談造人：很想要 很快有 (22:03)

台灣名模林志玲去年閃嫁日本組合EXILE成員Akira，榮升「國民姐夫」的Akira，繼早前率領EXILE隊友到台灣參與台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》演出，今日（8號）他則應台北市政府邀請擔任2020台北燈節開幕表演嘉賓；湊巧今日是正月十五元宵節，夫妻二人可以人月兩團圓！

Akira現身時以中文向全場觀眾問好：「大家好，新年快樂，我是放浪兄弟（EXILE）的Akira，謝謝你們來！」其間，他被問到造人計劃時，喜歡小朋友的他坦言：「當然很想要、很快有！」提到上次參與《紅白藝能大賞》，Akira說發現很多人來加油，也聽說電視播出時很多人看，故希望可以趕快到台灣舉行演唱會。至於太太林志玲今晚未有現身打氣，Akira指上次演出，太太是突然出現的，「志玲應該有自己的規劃，不會特別問」。

他亦透露婚後生活沒有太大改變，雖然責任感變重，但家人的力量也變大了。2月14日情人節將至，Akira說EXILE的歌曲中有情歌，夫妻二人也有交換禮物的習慣，但他覺得傳遞心意最重要。談到新冠肺炎疫情肆虐全球，他說世界各地都處在艱辛狀況：「我對疫情不了解，但今天看到大家都戴口罩，顯示大家的防疫做得很好。」

（即時娛樂）