【分享愛】鄧以婷出一分力 何超蓮捐贈口罩助解燃眉之急 (23:13)

新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎)疫情嚴峻,人人撲口罩求自保,可謂一罩難求;不過,亦有不少人購買口罩轉贈長者及有需要的人,希望分享愛。賭王何鴻燊三房千金何超蓮,跟一班志同道合的朋友成立慈善組織Smile with Us HK,超蓮透露Smile with Us HK購買的第一批口罩已運抵香港,幫助有需要的人。她在社交網留言:「@smilewithushk 買到的第一批口罩已經順利到港,這批口罩我們會首先捐予清潔工人丶劏房住戶、醫院及長者。雖然暫時數量不多,但希望能解決燃眉之急。如清關運輸順利,第二批口罩將會陸續到港,我們會盡快分派,幫助大家渡過難關。我們會優先處理需要最迫切和接觸面最廣泛的團體。注意個人衛生,勤洗手及減少出門,我們一定能平安渡過逆境!一起加油!最後,歡迎大家踴躍留言,告知我任何直接接觸清潔工人 、長者、醫療隊伍或其餘急切需要口罩的團體聯絡方法,讓我們把口罩捐出去。」

憑TVB旅遊節目《3日2夜》令知名度上升的鄧以婷,同樣希望出一分力幫助基層市民,在街上派口罩予有需要的人。她在社交平台留言,「為香港出一點點力 平時出街你都可以帶多個口罩分給有需要的人 每人出一點愛 世界就變大愛 祝大家元宵節快樂」。

至於跟囝囝陳真去了日本滑雪的黃依汶,原本想順道購買口罩,可惜卻不得要領。她在自己的社交帳號留言,「互相爭奪會不足 互相分享便有餘 #其實夠用就好」。

