【分享愛】鄧以婷出一分力 何超蓮捐贈口罩助解燃眉之急 (23:13)

新型冠狀病毒肺炎（簡稱新冠肺炎）疫情嚴峻，人人撲口罩求自保，可謂一罩難求；不過，亦有不少人購買口罩轉贈長者及有需要的人，希望分享愛。賭王何鴻燊三房千金何超蓮，跟一班志同道合的朋友成立慈善組織Smile with Us HK，超蓮透露Smile with Us HK購買的第一批口罩已運抵香港，幫助有需要的人。她在社交網留言：「@smilewithushk 買到的第一批口罩已經順利到港，這批口罩我們會首先捐予清潔工人丶劏房住戶、醫院及長者。雖然暫時數量不多，但希望能解決燃眉之急。如清關運輸順利，第二批口罩將會陸續到港，我們會盡快分派，幫助大家渡過難關。我們會優先處理需要最迫切和接觸面最廣泛的團體。注意個人衛生，勤洗手及減少出門，我們一定能平安渡過逆境！一起加油！最後，歡迎大家踴躍留言，告知我任何直接接觸清潔工人 、長者、醫療隊伍或其餘急切需要口罩的團體聯絡方法，讓我們把口罩捐出去。」

憑TVB旅遊節目《3日2夜》令知名度上升的鄧以婷，同樣希望出一分力幫助基層市民，在街上派口罩予有需要的人。她在社交平台留言，「為香港出一點點力 平時出街你都可以帶多個口罩分給有需要的人 每人出一點愛 世界就變大愛 祝大家元宵節快樂」。

至於跟囝囝陳真去了日本滑雪的黃依汶，原本想順道購買口罩，可惜卻不得要領。她在自己的社交帳號留言，「互相爭奪會不足 互相分享便有餘 #其實夠用就好」。

（即時娛樂）