【有錢都冇用】網訂口罩送貨無期 李施嬅感無助：乜都做唔到 (11:47)

武漢肺炎在香港持續蔓延，市民外出撲口罩及消毒用品，甚至連米﹑廁紙亦不放過，不少超級市場的貨架均遭搶購一空，現時一罩難求，不少藝人和名人亦紛紛捐口罩予有需要人士，李施嬅亦希望出一分力，可惜她訂的口罩至今仍未寄到來香港，令她感無奈又無助。

李施嬅前天（7日）在facebook專頁內留言，她早於3星期前在外國購物網站中，已訂了大批口罩，希望回港後可以幫到有需要的長者，然而她由加拿大回港後，該批口罩依然未收到，施嬅慨嘆：「很心疼，很無助。好想可以做些什麼去幫有需要的人，但已經不是我能力上能幫到的事，也不是用錢能解决的事。每天看著醫務人員努力去抗爭疫情，也看著大家努力求生，自己什麼都做不到。我去加拿大前訂了大批口罩，希望可以帶回家送給有需要的公公婆婆，但口罩一直都在運送中，一直都不到。已經3個禮拜前訂了。現在都回到香港了。看來也不會到。

但疫情總有一天會過的。太陽總有一天會出來。現在能做到的就是保護自己，多消毒洗手，做運動，讓身體強壯健康，不耽誤社會是我們能做到最基本的責任。我們一起振作加油。」施嬅的hashtag除了叫大家團結﹑加油及發出正能量外，還強調「#有多的口罩可以給有需要的人」﹑「#這不是加價賺錢的時間」﹑「#救人最緊要」。

（即時娛樂）