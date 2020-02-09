《黃金有罪》結局篇掀高潮 張兆輝棍毆黃智賢 子羚捱車撞 (12:33)

張兆輝在劇中以木棍狂打黃智賢（圓圖），而子羚更要捱車撞（右圖）。（大會提供）

由張兆輝、蕭正楠、姚子羚和洪永城等合演的無綫劇集《黃金有罪》，播映以來口碑不俗，輝哥劇中飾演的「榮木桐」一角，發揮更是淋漓盡致，表面上是好好先生，但其實機關算盡，輝哥演技大獲好評，也帶挈《黃金有罪》在多個內地視頻穩佔三甲，點擊累計數字衝破20億，成績斐然。

《黃金有罪》將於本周迎來結局篇，劇情更趨百熱化，輝哥飾演的「榮木桐」陰暗面逐步浮現，劇情自上周開始，他慢慢露出狐狸尾巴，為求目的不擇手段，罔顧兄弟情，一而再利用蕭正楠飾演的「錢永進」成為「股壇大鱷」之外，又情傷姚子羚飾演的「水敏晶」，令晶晶患上情緒病。

來到結局階段，榮木桐的銳勢不再，事緣受香港經濟下滑拖累，股價大跌，劇中富豪「榮木桐」、黃智賢飾演的「唐昊峰」、林韋辰飾演的「沈岳泰」不但身家大縮水，更因涉及非法勾當而被查，榮木桐因涉賄案件，令創辦的「濚木集團」股價難以翻身，自知一身蟻的榮木桐不斷使出橫手，務求甩身，盡顯人性醜惡一面。

早前，輝哥、黃智賢為劇集拍攝一場打鬥戲，劇情講述兩人在股價急瀉後，輝哥將旗下蝕本生意斬纜，令黃智賢損失慘重，因而懷恨在心欲向輝哥報復，反被輝哥毒打，拍攝期間，輝哥與黃智賢相當入戲，表現兇狠的輝哥更棍棍有力，對敵人毫不留情。

雖然未知誰可以「笑到最後」，但繼吳岱融演的「龍坤」被槍殺後，結局篇又會有死人冧樓場面，今次要「捐軀」的是姚子羚，事緣她在良心驅使下，將輝哥行賄的真相告知蕭正楠，可惜被輝哥無意中得知部署，為搶回證據，一再向姚子羚相逼，混亂間子羚捱車撞。

（即時娛樂）