【曾跟阿Sa男友拍拖】否認拜金港女 連詩雅欣賞徐浩人品 (13:19)

今年是連詩雅（Shiga）踏入樂壇10周年，她日前接受《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。Shiga不像一般女歌手走玉女路線，出道第2年就性感演出電影《喜愛夜蒲》而走紅，而她主唱的歌曲，在網上點擊率均突破百萬，曾被封為「點擊女王」，上位在望。

奈何2年多前，Shiga的經理人公司跟華納唱片爆出合約糾紛，令其音樂事業一度叫停，直至去年轉投星夢娛樂，才重新派歌上台。Shiga直認音樂事業停頓的1年多，的確有不快，她說：「不開心是因為想做的事做不到，但我不會埋怨任何一方，有不知怎麼辦，事關自己也控制不到，也有想過自己仍是否適合做這一行。」

另外，連詩雅出道10年戀事多，當年她憑《喜》走紅後，就被爆10多歲時跟舊愛的親熱照；之後因為曾跟蔡卓妍（阿SA）現任男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰相戀，曾被指是「拜金港女」；跟石恆聰分手後，又被指翻撻音樂才子前度徐浩（Terry）。

對於曾被指拜金，Shiga說：「因為機緣，我有些拍過拖的人或者家中很有錢，但我從來是人品先行，不關錢財事！（欣賞徐浩才華？）每一個人都有不同的才華，我欣賞他是人品，他對人對家人對身邊人都好好，這才最重要。」Shiga還大讚徐浩外表Cool但內裏感性，不過她不急於結婚，除非忽然想生BB。

（即時娛樂）