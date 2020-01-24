【齊心抗疫】港姐黃嘉雯捐100個口罩：團結打好呢場疫戰 (19:49)

武漢肺炎肆虐，市民抗疫物資缺乏，不少藝人發起獅子山下互助互愛精神，將多出的口罩與人分享。應屆港姐冠軍黃嘉雯在社交平台表示會捐出100個散裝成人口罩，希望幫助有需要的人士，尤其是長者及醫護人員。

黃嘉雯留言：「呢段時間除左（咗）好努力訂口罩外，仲好多謝身邊好多朋友都無私咁雪中送炭，分享左（咗）一些醫療用品俾（畀）我包括宜（依）家用錢都未必買到既（嘅）口罩。甚至試過有朋友寄過黎（嚟）竟然到呢刻都未收到，從來未試過見到屋企有口罩會有一種感動同心安。知道呢段時間大家都好唔容易，我宜（依）家有大約100個散裝成人口罩可以捐出，如果大家唔介意的話，我可以入落密實袋寄俾（畀）大家，咁樣比分兩盒俾（畀）人更加幫到更多既（嘅）人。因為我屋企都係用緊散裝，我希望有需要買唔到口罩既（嘅）人都可以用住先，以解燃眉之急。見到好多老人家買唔到甚至一個口罩都用到起曬（晒）毛毛覺得好無助。如果你真係有需要，每人可以限拎4個，唔介意既（嘅）人可留名/PM我屋企或者身邊有真正需要既（嘅）情況，雖然數量唔係好多，但希望真係有需要既（嘅）人先拎啦（認真），尤其係老人家同醫護人員，謝謝。之後如果我能夠再買到更多口罩會再送出 大家要加油，團結打好呢場疫戰 好好照顧自己同屋企人。」

（即時娛樂）