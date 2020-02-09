【武漢肺炎】陳啟泰籲不用過分緊張：流感每年死幾百人 (22:48)

【今晚直擊】陳啟泰今晚出席《「1000萬求一路」尋回昔日香港總決賽》，身為活動主持的他，指活動原本入場人數近200人，但因武漢肺炎減至數十人。他稱除了工作外，自己都會戴上口罩，亦希望疫情快點過去。陳啟泰直認工作受疫情影響，這個月僅得這個活動，有些內地工作取消或順延，當中包括與黃又南的旅遊節目。至於損失，他說：「錢不是問題，在屋企可以做很多工作，又可做運動。亦託賴，暫時不用撲口罩，自己會盡量在家，不想跟要上班或缺口罩的人爭貨。」

陳啟泰有感大家可能經歷過沙士，對今次疫情亦較謹慎，「Touch Wood，香港暫時只有十多個確診（截至現時已確診38宗），只有一個不幸離世，當然不希望再有人死，我覺得是要小心一點，但不要過分緊張，我們每年都有得打流感針，但每年因流感而死的人有幾百人，情況一定嚴重過現時，而美國因H5N1死萬幾人也很少人講，我覺得這是幾蹺蹊的」。

他稱對流感較大感觸，因有兩個朋友患此病離世，「我們在謹慎防備冠狀病毒之餘，也要將平時的流感擺在正常位置，如果將輕重分得好些，大家心理上都會舒服一點」。

（即時娛樂）