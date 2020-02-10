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【奧斯卡】《反斗奇兵4》奪最佳動畫 (09:32)

文章日期：2020年02月10日

第92屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，彼思動畫出品的《反斗奇兵4》大熱奪得最佳動畫獎。《反斗奇兵4》不但叫好，同時叫座，全球票房超過10億美元。

（即時娛樂）

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