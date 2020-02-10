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【奧斯卡】《從前，有個荷里活》《小婦人》各奪最佳佈景及服裝設計獎 (10:06)

文章日期：2020年02月10日

第92屆奧斯卡頒獎禮現正舉行，繼畢彼特（Brad Pitt）憑《從前，有個荷里活》贏得最佳男配角後，此片兼獲最佳佈景設計獎；另外，《小婦人》奪得最佳服裝設計獎。

（即時娛樂）

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