【奧斯卡】《極速傳奇》《1917》分奪最佳聲音剪接及混音獎 (10:45)

《極速傳奇：福特決戰法拉利》贏得最佳聲音剪接，《1917：逆戰救兵》獲頒最佳混音。（網上圖片）

第92屆奧斯卡頒獎禮現正舉行，《極速傳奇：福特決戰法拉利》奪得最佳聲音剪接獎，《1917：逆戰救兵》則獲頒最佳混音獎，這是兩片在今屆的首個獎項，成功「開齋」。

（即時娛樂）