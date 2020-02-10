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【奧斯卡】《極速傳奇》《1917》分奪最佳聲音剪接及混音獎 (10:45)

文章日期：2020年02月10日

第92屆奧斯卡頒獎禮現正舉行，《極速傳奇：福特決戰法拉利》奪得最佳聲音剪接獎，《1917：逆戰救兵》則獲頒最佳混音獎，這是兩片在今屆的首個獎項，成功「開齋」。

（即時娛樂）

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