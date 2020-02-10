【奧斯卡】得獎名單 (12:50)
文章日期：2020年02月10日
最佳電影：《上流寄生族》
最佳導演：奉俊昊《上流寄生族》
最佳男主角：華堅馮力士《Joker小丑》
最佳女主角：雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》
最佳男配角：畢彼特《從前，有個荷里活》
最佳女配角：羅拉丹《婚姻故事》
最佳原創劇本：《上流寄生族》
最佳改編劇本：《陽光兔仔兵》
最佳國際電影：《上流寄生族》
最佳動畫：《反斗奇兵4》
最佳動畫短片：《Hair Love》
最佳短片：《The Neighbors' Window》
最佳紀錄片：《美國工廠》
最佳紀錄短片：《Learning to Skateboard in a War Zone if You're a Girl》
最佳攝影：《1917：逆戰救兵》
最佳剪接：《極速傳奇：福特決戰法拉利》
最佳佈景設計：《從前，有個荷里活》
最佳服裝設計：《小婦人》
最佳化妝及髮型：《爆炸性醜聞》
最佳聲音剪接：《極速傳奇：福特決戰法拉利》
最佳混音：《1917：逆戰救兵》
最佳視覺效果：《1917：逆戰救兵》
最佳配樂：《Joker小丑》
最佳主題曲：《搖滾太空人》（I'm Gonna）Love Me Again