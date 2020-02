【奧斯卡】得獎名單 (12:50)

next

最佳電影:《上流寄生族》

最佳導演:奉俊昊《上流寄生族》

最佳男主角:華堅馮力士《Joker小丑》

最佳女主角:雲妮絲維嘉《星夢女神:茱地嘉蘭》

最佳男配角:畢彼特《從前,有個荷里活》

最佳女配角:羅拉丹《婚姻故事》

最佳原創劇本:《上流寄生族》

最佳改編劇本:《陽光兔仔兵》

最佳國際電影:《上流寄生族》

最佳動畫:《反斗奇兵4》

最佳動畫短片:《Hair Love》

最佳短片:《The Neighbors' Window》

最佳紀錄片:《美國工廠》

最佳紀錄短片:《Learning to Skateboard in a War Zone if You're a Girl》

最佳攝影:《1917:逆戰救兵》

最佳剪接:《極速傳奇:福特決戰法拉利》

最佳佈景設計:《從前,有個荷里活》

最佳服裝設計:《小婦人》

最佳化妝及髮型:《爆炸性醜聞》

最佳聲音剪接:《極速傳奇:福特決戰法拉利》

最佳混音:《1917:逆戰救兵》

最佳視覺效果:《1917:逆戰救兵》

最佳配樂:《Joker小丑》

最佳主題曲:《搖滾太空人》(I'm Gonna)Love Me Again