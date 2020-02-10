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【武漢肺炎】55歲蔡一智家中練瑜伽 增強體力抗疫 (18:51)
文章日期：2020年02月10日
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55歲蔡一智示範瑜伽動作，有姿勢又有實際。（蔡一智Instagram圖片／明報製圖）
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草蜢成員蔡一智上月3號55歲生日，外形依然保持得很弗，全因他從不躲懶，勤力做運動，就算武漢肺炎疫情嚴峻要宅在家中，他選擇在屋企練習瑜伽，見他純熟地做出連串動作，有板有眼，望透過瑜伽增強體力抗疫。
（即時娛樂）
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