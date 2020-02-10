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【武漢肺炎】55歲蔡一智家中練瑜伽 增強體力抗疫 (18:51)

文章日期：2020年02月10日

草蜢成員蔡一智上月3號55歲生日，外形依然保持得很弗，全因他從不躲懶，勤力做運動，就算武漢肺炎疫情嚴峻要宅在家中，他選擇在屋企練習瑜伽，見他純熟地做出連串動作，有板有眼，望透過瑜伽增強體力抗疫。

（即時娛樂）

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