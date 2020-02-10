【武漢肺炎】55歲蔡一智家中練瑜伽 增強體力抗疫 (18:51)

55歲蔡一智示範瑜伽動作，有姿勢又有實際。（蔡一智Instagram圖片／明報製圖）

草蜢成員蔡一智上月3號55歲生日，外形依然保持得很弗，全因他從不躲懶，勤力做運動，就算武漢肺炎疫情嚴峻要宅在家中，他選擇在屋企練習瑜伽，見他純熟地做出連串動作，有板有眼，望透過瑜伽增強體力抗疫。

（即時娛樂）