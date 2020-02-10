【細有細做】2萬口罩贈醫護及家屬 阿澤：牙血出埋先爭到 (20:02)

杜汶澤的網台節目《杜汶澤喱騷》，今日在官網表示向醫護及家屬派發20,000個口罩，首批10,000個已成功運到香港，將會盡快送發出去。《杜汶澤喱騷》在網上留言：「武漢肺炎，嗰啲高官亂咁應對easy！本台力量有限，無辦法令個XX政府全面封關，唯有略盡綿力，向醫護人員同家屬派發口罩，希望可以幫助解決防護裝備唔夠呢個問題......由於貨運問題，口罩需要分兩次送出。第一批一萬個口罩已於今日成功抵港，將會儘（盡）快安排送出俾（畀）有需要嘅醫護及其家屬。而第二批口罩將會等貨到之後再作安排，確實送出日期會喺稍後公布，敬請見諒。明白大家都好需要『2盒thx』，本台都會盡力再搵口罩，希望可以搵到多啲派俾（畀）有需要嘅人！祝醫護平安，祝香港人平安。」

杜汶澤亦在社交平台感慨留言：「望住呢堆貨，我差啲喊咗出嚟......我相信好多香港人同我一樣，由年初一到依家，經歷咗唔知幾多次比（畀）人cut單、現金搶貨、扣關.......我記得第一日我去問人攞貨，一開口就話要一百萬隻，比（畀）人話我痴（黐）線，一路比（畀）人趕走，去到八萬又出唔到境，結果牙血都出埋先爭到兩萬。

成壇嘢，壓力大到好似撈白粉咁，一日唔係親眼見到啲貨，都唔信有貨！我真係有諗過叫口罩廠好似雙獅地球牌四號海洛英咁寫『一帆風順」』四個字響（喺）啲盒上面。試過想放棄，但係見到條街啲人響（喺）度排隊，醫護又話唔夠用，個心好嬲好嬲，所以話比（畀）自己知，一定要搵到，連沮喪都無資格！好彩我啲兄弟夠硬淨，真係班到比（畀）我，結果今日終於收到『第一水』，感恩！

我研究咗好耐，究竟應該點比（畀）人，開頭諗住比（畀）LATESHOW嘅豬友（會員），但係同事過半數反對，認為醫護同家屬係最需要。所以第一批決定先比（畀）佢哋！我亦都聯絡左（咗）一啲本地嘅社福機構，第二批再有會比（畀）老人家同長期病患者。至於豬友，好抱歉，除非有多，先輪到我哋自己人分啦！我唔想響（喺）街派，無得解，希望大家見諒！呢單嘢我唔會就咁算，一定會繼續搵，直至到搵唔到為止。希望兩萬，只係一個開始......人哋大有大做，我哋細有細做，人人做一啲，自己香港自己救！……」

（即時娛樂）