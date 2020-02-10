【做兄弟嘅嘢】坤哥公開追還錢 胡鴻鈞畀多兩蚊：孝敬你 (23:20)

吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞向來老友鬼鬼，兩人感情更好得可以公開追還錢都唔嬲！今日胡鴻鈞跟一班朋友玩beatbox（節奏口技），坤哥突然混入其中，非常投入的胡鴻鈞就懵然不知；其後，坤哥驚喜現身，胡鴻鈞也來不及反應，其他人則哈哈大笑，場面搞笑。

坤哥把短片上載到社交平台分享，並趁機追胡鴻鈞還$428的外賣錢，他留言：「第一次又剪又拍又去學beatbox 唉 過左（咗）成個月你都未比（畀）番四百二十八蚊外賣錢我 大家乖乖係（喺）屋企既（嘅）時候睇下（吓）解悶啦 #沒身份妒忌 #玩具成熟時 #辛苦晒fatking同senza同美麗 #原片在我Youtube #可唔可以集氣叫佢PayMe」

被追還錢的胡鴻鈞，立即過數給坤哥，並多給$2。他在社交網公開已過數證據，也解釋了為何多給坤哥$2，胡鴻鈞說：「坤哥 多謝你咁錫（惜）住我荷包 淨係食左（咗）我$428 個（嗰）兩蚊 就當係我孝敬你啦 其中一蚊係多謝你驚喜現身 另外一蚊係唔好意思要你專登出個post嚟提我 #你又係嘅嗌野（嘢）食又唔話俾（畀）我知 #搞到我肚住餓咁去迎接你嘅出現 #我埋單梗係無所謂啦 #重點係你知你啦一年都約唔到你一兩次 #難得可以邀你共進餐 #唯有約你2021啦 #你要保重呀」

（即時娛樂）