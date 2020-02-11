【近9磅重】葉翠翠剖腹產子 3個夠晒數嗌封肚 (12:44)

葉翠翠去年8月宣布佗第3胎，與老公周曉東育有兩歲大仔「小王子」Jake及一歲細仔「小小王子」Triton後，將迎接「三王子」。翠翠今日在社交平台宣布「三王子」已出世，分享兩公婆與細仔的合照，她接受《明報》訪問時表示：「今次是第3胎，比上兩次更累及辛苦，子宮會演習生BB的陣痛，比頭兩胎強烈好多，我們預定是下星期出世，有擔心過早了時間，見了醫生話已足晒月生得，無問題，不需要擔心的。（是否自然分娩?）開刀，是今日的事，老公有入產房剪臍帶。（「三王子」已改名？）未。（兩個哥哥有什麼反應？）哥哥透過facetime講 Hello BB，因為小朋友近排不要去醫院。（想不想要4公主？）不要了，3個夠啦﹗」

葉翠翠在網上亦留言：「人生又再一次踏入另一個階段。。在沒有思想準備之下，他來到了這個世界。比預期早了10天已經接近9磅，如果10天後相信會9磅幾。。成個過程太快了。。聽到喊聲之前，聽到醫生話『嘩！好大隻呀』。這次整個懷孕期真係百感交集，無論是自己或是周遭都遇到好多波折。。希望。。平平安安。。。好掛住家中三隻反斗星。。」

（即時娛樂）