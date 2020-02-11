【介紹過2個】森美為答謝小儀送漂白水：幫佢找男人… (15:01)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，森美昨晚於電視城表示現時心情很緊張，因聽聞潛伏期未必是14日，可能增至20多日，「農曆新年前曾為一間公司春茗擔任司儀，現場有很多人，唱歌又跟些姐姐攬頭攬頸很親密，現在每晚腦海都浮現跟那些姐姐的親熱畫面，雖然無事，但心裏總是暗忖」。他稱現時盡量少出街，商台也容許DJ返一日工，同時間錄一日節目，盡量少點人返公司，減少中招機會。

森美指現時家中缺米，有錢也買不到，口罩亦不夠用，幸有朋友出手幫助，「初一至初七去了旅行，返港後很多物資都缺貨，跟朋友說沒口罩，他們即刻讓些給我，我就集百家之大成，來自泰國、印尼，甚至厄瓜多爾都有」。森美亦感謝小儀的媽咪送了一支漂白水給他，但不忘取笑小儀，「因她的『灶罅』闊，所以攝了很多雜物。（小儀被影到與壯男行山？）她經常都有，但最後結果對方不是商台監製，便是攣的。不過她幫我找漂白水，我就幫她找男人，她對上2個男朋友都是我介紹的。（最後都冇結果？）得唔得是在於那個男的忍耐力，並不是每個人都好似我咁忍得。（何不收她當二奶？）平時做節目已經夠，還帶她回家？我沒那麼蠢！」

（即時娛樂）