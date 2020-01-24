【武漢肺炎】66歲盧宛茵DIY口罩 鄭敬基速遞存貨解困 (16:13)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民一罩難求。鄭敬基昨晚在社交平台爆66歲的前輩盧宛茵（Madam Lo）口罩已用光，又不及其他人早起排隊購買，結果要DIY口罩，在棉布口罩內夾廁紙，並在外面包上保鮮紙來使用，揭露這正是坊間長者的寫照，大感無奈又心酸。

鄭敬基留言原文：

<前輩，阿媽，演員，口罩>

昨晚收到卡拉屋企演我阿媽盧苑（宛）茵Madam LO一個Whatsapp問候，然後驚聞她已用光所有合規格口罩，排隊又不夠人早，只靠一個棉布口罩內𥚃（裏）夾一格廁紙外面包上保鮮紙，就這樣去防疫，就這樣返人流密集TVB造型去！吓，NO﹗得知後個心好酸，即刻約咗佢今天造型後，從本來配給好些朋友的供應中抽調一些出來，給Madam LO及其女兒兩週（周）每人每天一個的供應，相約地鐵站交出。自去年九月至今應承自己不搭地鐵也得為她破例。一見面立即拿出一個新的幫她帶（戴）上，帶（戴）上的一刻心是酸到不得了。我叫Madam LO頂住先，我幫她再搵叫她放心。然後我叫她快回家！她還説唔捨得用，問我幾錢。我話，加拿大朋友白白給我，我也白白給有需要的人。她一離開，我立時想到，Madam LO就是現在一大群長者的寫照⋯⋯用哂（晒）口罩點算！更想到一位咁資深嘅演員返公司開工，堂堂一間上市公司，竟然沒有每日起碼提供一個口罩給所有員工。人，就是這類別公司最大的資產，無怪乎給黃（王）維基先生一間沒有電視製作的HKTV市值過了有電視工廠美譽嘅TVB多諷刺。所以在此呼籲開工眾演員們記得多口問問前輩演員們口罩情況，因為很多時候要他們開口不（畢）竟很難為情。更懇請TVB為一班在疫情肆虐之際仍肯務（冒）險開工拍攝的員工們提供足夠口罩和一切防疫措施。要記住就連政府都建議大家Work from home至三月的時候這班朋友願意開工。」

（即時娛樂）